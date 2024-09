Λίβανος: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ – Πρώτη απάντηση της Χεζμπολάχ μετά το χτύπημα στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα με στόχο την Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, μετά τον εντατικό βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός “πλήττει τώρα στόχους (…) που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της (κοιλάδας) Μπεκάα“, στον ανατολικό Λίβανο, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσθέτει ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, όπου η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε ρουκέτες, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Συγκεκριμένα, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι εθεάθη καπνός από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου Βηρυτό σήμερα έπειτα από πλήγμα στην περιοχή. Ο κρότος μιας έκρηξης ακούστηκε σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Παράλληλα Λιβανέζος βουλευτής δήλωσε στο Reuters ότι η ορεινή πόλη Μπαμντούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, επλήγη από ισραηλινή επιδρομή νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

