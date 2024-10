Λίβανος: Συνεχείς βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε ολόκληρη τη χώρα – Οι συναντήσεις και τα μηνύματα Μπλίνκεν στον Νετανιάχου

Τουλάχιστον 10 νεκροί είναι ο απολογισμός των βραδινών εξόδων της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, στον Λίβανο και φυσικά στην Βηρυτό, αλλά και άλλες πόλεις, με την Χεζμπολάχ να απαντά στα πλήγματα και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να επιμένει στις επαφές του ότι πρέπει να επιδιωχθεί εκεχειρία και να συνεχιστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε πως τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα, ένα στο νότιο και ένα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα από το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή Έρμελ (κοντά στα σύνορα με τη Συρία), ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 21 τραυματίστηκαν στη Ναμπατίγια (νότια).

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Ισραήλ και ότι κατέστρεψε επτά ισραηλινά άρματα μάχης στα σύνορα, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις.

Στην ανακοίνωσή της η σιιτική οργάνωση αναφέρει ότι οι μαχητές της προχώρησαν σε μια «αεροπορική επίθεση με μια μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού στα νότια της Χάιφα.

Σε άλλη ανακοίνωση, λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο επτά ισραηλινά άρματα, τα πέντε εκ των οποίων στον νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 65 ρουκέτες κατά του Ισραήλ την Τρίτη, μεταξύ των οποίων και κατά του κεντρικού Ισραήλ το πρωί.

Το βράδυ, σειρήνες στο Ισραήλ που προειδοποιούσαν για ύποπτη διείσδυση μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά μήκος της βόρειας ακτής του Ισραήλ, στέλνοντας περίπου ένα εκατομμύριο Ισραηλινούς σε καταφύγια. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF δήλωσε ότι το περιστατικό έληξε μετά από πάνω από μία ώρα.

Οι IDF δήλωσαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και πιθανότατα προσέκρουσε σε ανοιχτή περιοχή, αν και δεν το είχαν εντοπίσει.

Israeli fighter jets struck several Hezbollah weapon depots in Beirut’s southern suburb earlier today, the IDF says.

The military issued evacuation warnings before the strikes, as part of steps to mitigate civilian harm. pic.twitter.com/OTwxptwbKa

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 22, 2024