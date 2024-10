Λίβανος: Πλήγματα του Ισραήλ στην Τύρο – Άνοιξε τις πόρτες του στους δημοσιογράφους το νοσοκομείο Σαχέλ

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν σήμερα περίπου δώδεκα σημεία διοίκησης της Χεζμπολάχ κοντά στην Τύρο στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό. Οι IDF λένε ότι ορισμένες από τις αίθουσες διοίκησης ανήκαν στην επίλεκτη δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι τοποθετεί τα κέντρα διοίκησης και άλλες υποδομές της μέσα σε μη κατοικημένες περιοχές του Λιβάνου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) λένε ότι έλαβαν μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης των αμάχων στα πλήγματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και της εκ των προτέρων έκδοσης προειδοποιήσεων εκκένωσης.

🚨Another angle shows the IDF’s targeted attack in Dahieh, the southern suburb of #Beirut , where they bombed the building’s foundation to make it collapse. #Hezbollah #Lebanon #Israel #Iran #Iraq #Syria #Gaza #Hamas #Palestine https://t.co/HRWjQ1f201 pic.twitter.com/qyf7o0y4I7

Μεταξύ άλλων η ισραηλινή αεροπορία έπληξε και στόχο κοντά στο αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι, στην Βηρυτό. Μετά το συγκεκριμένο πλήγμα πυκνός μαύρος καπνός τύλιξε την περιοχή.

🚨 Israeli airstrike near Rafic Hariri Airport in #Beirut has produced huge black smoke engulfing the area around the #BeirutAirport . #Hezbollah #Lebanon #Israel #Iran #Iraq #Syria #Gaza #Hamas #Palestine https://t.co/QUb6L8VKLK pic.twitter.com/cGHINYlt4b

Περίπου πέντε ρουκέτες εντοπίστηκαν να περνούν από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ σήμερα, όπως επιβεβαίωσαν οι IDF. Οι περισσότερες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν- ωστόσο, οι IDF ανέφεραν ότι εντοπίστηκε μία πρόσκρουση σε ανοιχτή περιοχή.

Λίγο μετά την επίθεση, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις, λέγοντας ότι είχε στόχο μια μπαταρία Iron Dome κοντά στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet.

Εντωμεταξύ, το λιβανέζικο νοσοκομείο Σαχέλ στα νότια προάστια της Βηρυτού ανοίγει τις πόρτες του στους δημοσιογράφους για μια απεριόριστη ξενάγηση μετά τον ισχυρισμό των IDF ότι κάτω από αυτό βρίσκεται ένα καταφύγιο μετρητών της Χεζμπολάχ.

Οι IDF είχαν διατάξει την εκκένωση του νοσοκομείου χθες το βράδυ μαζί με άλλες τοποθεσίες σε όλη τη Βηρυτό που κατέληξαν να χτυπηθούν κατά τη διάρκεια μιας σειράς αεροπορικών επιδρομών.

Δημοσιογράφοι που περιηγούνται στο Σαχέλ λένε ότι δεν βλέπουν κανένα στοιχείο για καταφύγιο μετρητών της Χεζμπολάχ.

Today I visited the Sahel hospital in southern Beirut the morning after Israel claimed – without evidence – that hundreds of billions of dollars in gold and cash were stored in the basement and used to fund Hezbollah.

I had unrestricted access to all areas, including the… pic.twitter.com/pzYa0W4R0F

— Steve Sweeney (@SweeneySteve) October 22, 2024