Λίβανος: Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη (17/10) ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Νεκροί είναι δύο αξιωματικοί και τρία μέλη της επίλεκτης Ταξιαρχίας Golani.

Η κατάσταση τριών από τους επτά τραυματισμένους στρατιώτες χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

On a day that should be so happy 5 Golani soldiers were killed in southern Lebanon.

🕯️Ofek Bacher, 24 years old

🕯️Elad Siman Tov, 23 years old

🕯️Elyashiv Eitan Vader, 22 years old,

🕯️Yaakov Hillel, 21 years old

🕯️Yehuda Dror Yaholum, 21 years old

May their memory be blessed.💔 pic.twitter.com/3DoBtbJ9yP

— Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 17, 2024