Γιαχία Σινουάρ: Φωτό και βίντεο λίγο πριν από τον θάνατό του έχουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ηχογράφηση ενός από τους στρατιώτες που συμμετείχαν στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, όπως και φωτογραφία του παλαιστίνιου ηγέτη που όπως λένε είναι τραυματισμένος, λίγο πριν θανατωθεί.

Η ηχογράφηση λέει ότι οι IDF χτύπησαν το κτίριο στο οποίο βρισκόταν ο Sinwar με πύραυλο και στη συνέχεια έστειλαν ένα drone για να επιβεβαιώσουν ότι είχε σκοτωθεί. Σε αυτό το σημείο, οι στρατιώτες δεν γνώριζαν ότι ο τρομοκράτης που στόχευαν ήταν ο Sinwar.

Όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφτασε μέσα στο κατεδαφισμένο κτίριο, ο Sinwar με καλυμμένο το πρόσωπο προσπάθησε να εκσφενδονίσει ένα αντικείμενο για να προσπαθήσει να το ρίξει.

Σε αυτό το σημείο, κατευθύνθηκαν πρόσθετα πυρά κατά του Sinwar που τον σκότωσαν, λέει ο στρατιώτης. Μια φωτογραφία από τη σκηνή δείχνει ότι ο Sinwar βρέθηκε με μετρητά, Mentos και ταυτότητες μεταξύ άλλων υλικών και πραγμάτων.

IDF drone footage shows a wounded, masked Yahya Sinwar moments before his death. pic.twitter.com/Yzi9NUFUJ0

Οι IDF βρήκαν το DNA του ηγέτη της Χαμάς Yahya Sinwar σε μια σήραγγα της Ράφα, η οποία βρισκόταν στο ίδιο συγκρότημα με μια ξεχωριστή σήραγγα όπου δολοφονήθηκαν έξι Ισραηλινοί όμηροι στα τέλη Αυγούστου, αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι δυνάμεις των IDF και της Shin Bet ερευνούσαν τη σήραγγα, η οποία αποτελούσε μέρος του ίδιου συγκροτήματος στο οποίο δολοφονήθηκαν οι έξι όμηροι, και βρήκαν ένα δωμάτιο που πίστευαν ότι μπορεί να χρησιμοποιούσαν ανώτεροι διοικητές της Χαμάς.

Πήραν δείγματα DNA από το υπόγειο δωμάτιο και διαπίστωσαν ότι κάποιο από το DNA ανήκε στον Sinwar, αλλά δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν πότε βρισκόταν εκεί.

WATCH: IDF Chief of Staff Herzi Halevi visits the site where Hamas leader Yahya Sinwar was killed, in southern Gaza, earlier today.

📷 @IDF | Read more: https://t.co/pa8kgiI9uH pic.twitter.com/Cd3E1aCEOP

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 17, 2024