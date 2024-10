Γιαχία Σινουάρ: Η Ουάσινγκτον ελπίζει ο διάδοχός του να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο – Τι ζήτησε ο Μακρόν

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι ο επόμενος ηγέτης της Χαμάς θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από τον Γιαχία Σινουάρ.

«Αυτό που ελπίζουμε, είναι ότι όποιος κι αν είναι ο επόμενος ηγέτης της Χαμάς, θα κοιτάξει τι συνέβη τον τελευταίο χρόνο και θα δει τα δεινά που οι ενέργειες της Χαμάς προκάλεσαν στον παλαιστινιακό λαό, τον οποίο στοχεύουν να εκπροσωπούν, του οποίου την υπόθεση στοχεύουν να προωθήσουν, και θα αποφασίσει ότι θα έπρεπε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Μίλερ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Καθώς κλιμακώνονται οι αντιδράσεις αναφορικά με τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς και του τι πρόκειται να γίνει την «επόμενη ημέρα», ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε την απελευθέρωση των ομήρων που βρίσκονται στην Γάζα. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την απελευθέρωση “‘όλων των ομήρων” που κρατούνται ακόμη από την Χαμάς στη Γάζα.

«Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο κύριος υπεύθυνος των τρομοκρατικών επιθέσεων και βάρβαρων ενεργειών της 7ης Οκτωβρίου» (2023), έγραψε στην πλατφόρμα Χ. “Αυτή τη μέρα, σκέφτομαι με συγκίνηση τα θύματα, ανάμεσά τους 48 συμπατριώτες μας, και τους οικείους τους. Η Γαλλία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που ακόμη κρατούνται από τη Χαμάς”.

Το Ισραήλ “ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του” με τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, που θεωρείται ο υπ’ αριθμόν ένα εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε σήμερα, δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Χερτσί Χαλεβί.

Ωστόσο ο πόλεμος “δεν θα σταματήσει” προτού συλληφθούν όλοι οι δράστες της αιματηρής αυτής επίθεσης που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ και επιστρέψουν “όλοι οι όμηροι” που κρατούνται στη Γάζα, διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση ο Χαλεβί μετά την επίσκεψη στο μέρος όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση “‘όλων των ομήρων” που κρατούνται ακόμη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο του ηγέτη του, Γιαχία Σινουάρ.

Breaking: Herzi Halevi, the IDF chief of Staff, releases a statement.

