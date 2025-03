Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως βομβάρδισε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της Χεζμπολάχ στα νότια της χώρας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Παρασκευή (7/3) ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την 27η Νοεμβρίου.

Στοχοποιήθηκαν «όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών» που «απειλούσαν το κράτος του Ισραήλ» και βρίσκονταν εκεί σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν έμμεσα η ισραηλινή κυβέρνηση και το λιβανικό σιιτικό κίνημα, ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

⭕️⭕️IDF launched 26 simultaneous raids on southern lebanon past hour, [Spokesman Avichay says it’s Hezbollah locations with weapon depots and launchers]

No official statements from Lebanon

AlAraby TV had some coverage pic.twitter.com/GiUfjYRDb4

— Mo Ghaoui (@moghaoui) March 7, 2025