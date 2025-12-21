Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα

  Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
  Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στόχος του είναι το ισλαμιστικό κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
  Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ωστόσο το Ισραήλ και ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ κατηγορούν την οργάνωση ότι επανεξοπλίζεται.
Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα
Φωτογραφία αρχείου: Fadi Amun / Reuters

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο ισραηλινός στρατός λέει ότι στόχευσε μέλη της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στόχος του είναι το ισλαμιστικό κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2024 και έβαλε τέλος σε εχθροπραξίες ενός έτους, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ διατηρεί επίσης δυνάμεις σε πέντε θέσεις του νοτίου Λιβάνου τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χτυπήθηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «έπληξε έναν άλλον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην ίδια ζώνη.

Σήμερα εξάλλου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και διέλυσαν «ένα ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό» στο Γιαρούν, μια άλλη κοινότητα κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να διαλύσει μέχρι τα τέλη του έτους όλες τις στρατιωτικές υποδομές της μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα. Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Η οργάνωση απορρίπτει τις εκκλήσεις να καταθέσει τα όπλα.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ που επισκέφθηκε σήμερα το Ισραήλ κατηγόρησε και αυτός τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. «Η εντύπωσή μου είναι ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να κατασκευάσει περισσότερα όπλα (…) Αυτό δεν είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα» ανέφερε σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περισσότεροι από 340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

