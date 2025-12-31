Λευκωσία: 63χρονος σταμάτησε να βοηθήσει γυναίκα να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και βρέθηκε στη… ΜΕΘ – Το τρομακτικό ατύχημα

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε το πρωί της Τρίτης σε τροχαίο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες γύρω στις 11.30π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό, που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της.

Στην προσπάθειά του να μπει στο όχημά της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να χτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου, όπως αναφέρει το cyprustimes.com.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.