Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκε κινητό στην κατοχή μέλους της τουρκικής μαφίας

Σύνοψη από το

  • Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, το πρωί της Τρίτης.
  • Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο.
  • Ο κρατούμενος φέρεται να ανήκει στα παρακλάδια της τουρκικής μαφίας, ενώ άτομα που αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακές Κορυδαλλού

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο. Ο κρατούμενος, σύμφωνα με το ERTNews, φέρεται να ανήκει στα επονομαζόμενα παρακλάδια της τουρκικής μαφίας. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, άτομα που δήθεν διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, ενώ εμπλέκονται και στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

 

