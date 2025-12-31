Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκε κινητό στην κατοχή μέλους της τουρκικής μαφίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο. Ο κρατούμενος, σύμφωνα με το ERTNews, φέρεται να ανήκει στα επονομαζόμενα παρακλάδια της τουρκικής μαφίας. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, άτομα που δήθεν διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, ενώ εμπλέκονται και στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.