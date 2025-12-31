Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία – Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Πιερία

Σύνοψη από το

  • Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, τονίζοντας πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.
  • Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας αποφάσισε την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από τον βόρειο έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.
  • Στα μπλόκα πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων, ενώ φορείς και σωματεία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες, μπλόκα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Πιερία

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και από την περιφερειακή οδό Κατερίνης μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης και στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.

