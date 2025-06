Κυβερνοεπιθέσεις στο Ισραήλ: Αναφορές ότι παραβιάστηκε το Iron Dome από φιλοϊρανικές ομάδες χάκερ – Πολίτες έλαβαν ψεύτικες ειδοποιήσεις να αποφύγουν τα καταφύγια

Καθώς η αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ μαίνεται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα με σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα, δεν λείπουν και οι κυβερνοεπιθέσεις, που μεταφέρουν τη σύγκρουση και στο πεδίο του ψηφιακού πολέμου.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και βίντεο από το εσωτερικό του Ισραήλ, μετέδωσε ότι υπήρξαν κρίσιμες αποτυχίες στη λειτουργία του συστήματος αεράμυνας του Ισραήλ, Iron Dome (Σιδερένιος Θόλος).

«Παρατηρητές ισχυρίστηκαν ότι το σύστημα Iron Dome είχε παραβιαστεί, υποτίθεται μέσω χάκινγκ, σε τέτοιο βαθμό ώστε ορισμένοι ισραηλινοί πύραυλοι να εκτράπηκαν και να έπληξαν ισραηλινούς στόχους», αναφέρει το IRNA.

Παράλληλα, σύμφωνα με το IRNA, βίντεο καταγράφουν ιρανικούς πυραύλους να διαπερνούν την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα και να πλήττουν στόχους με ελάχιστη αντίσταση.



Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ αναγνώρισε ότι σημειώθηκε κυβερνοεπίθεση, στο πλαίσιο της οποίας πολίτες έλαβαν παραπλανητικές ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης που τους καλούσαν να αποφύγουν δημόσια καταφύγια.

Τα μηνύματα προέρχονταν από τον αποστολέα «OREFAlert» και χαρακτηρίστηκαν άμεσα ως ψεύτικα από τις ισραηλινές αρχές.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι απειλές αυτές εντάσσονται στην εκστρατεία ψυχολογικού πολέμου από το Ιράν ή φιλοϊρανικές ομάδες, με στόχο τη δημιουργία γενικευμένου πανικού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ κατά του Ιράν, γνωστή ως «Operation Rising Lion».

This SMS from “OREFAlert” reads “Urgent Alert: There is a possibility of a terror attack in bomb shelters, avoid residing in shelters until the next notice”

