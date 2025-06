Ισραήλ: «Καταστρέψαμε δεκάδες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο δυτικό Ιράν» λένε οι IDF – Βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε «δεκάδες αποθήκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους, καθώς και εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-αέρος» στη δυτική περιοχή του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως «Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ολοκλήρωσαν πολλαπλά κύματα επιδρομών τη νύχτα, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού καθεστώτος στη δυτική πλευρά του Ιράν».



Η παραπάνω ανακοίνωση δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα, σχολιάζει ο Guardian.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ των στόχων των ισραηλινών επιδρομών το βράδυ της Δευτέρας φέρεται να ήταν και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.

#Iran BREAKING: Israeli strikes have bombed the Iranian state-TV and radio building in #Tehran as it was broadcasting live on air. pic.twitter.com/yYOGTi2oCj

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 16, 2025