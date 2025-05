Κρίσιμο το σημερινό τηλεφώνημα Τραμπ σε Πούτιν – Γιατί ο Ρώσος Πρόεδρος είναι σίγουρος ότι έχει το πάνω χέρι

Στην τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουν σήμερα στις 10:00 ώρα Ουάσινγκτον (17:00 ώρα Ελλάδας) Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στρέφονται τα βλέμματα καθώς αναμένεται να προκύψουν εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να έχουν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με στόχο «να τερματιστεί το λουτρό αίματος» στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις άκαρπες συνομιλίες της Μόσχας με το Κίεβο την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ουκρανών και των Ρώσων από το 2022 δεν κατέληξαν στην εκεχειρία που ζητούσε το Κίεβο και ο σύμμαχοί του, με τις αιματηρές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας να συνεχίζονται.

Μετά από την απογοητευτική αυτή συνάντηση ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει τηλεφωνικά σήμερα με τον Πούτιν. Στόχος: «να τερματιστεί ‘το λουτρό αίματος’», όπως ανακοίνωσε στο Truth Social.

«Τα θέματα της συνομιλίας θα είναι να τερματιστεί ‘το λουτρό αίματος’ που σκοτώνει κατά μέσο όρο περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα και το εμπόριο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ελπίζω ότι θα είναι μια παραγωγική ημέρα, θα εφαρμοστεί μία κατάπαυση πυρός και αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, θα τερματιστεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο Ρώσος Πρόεδρος οδεύει στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ «σίγουρος ότι έχει το πάνω χέρι».

Ο Πούτιν είναι πεπεισμένος ότι οι δυνάμεις του μπορούν να διασπάσουν την άμυνα της Ουκρανίας μέχρι το τέλος του έτους και να πάρουν τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία, ανέφερε άτομο που γνωρίζει τις σκέψεις του Ρώσου προέδρου και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι απίθανο να προσφέρει ουσιαστικές παραχωρήσεις στον Τραμπ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να επιβάλει μια διευθέτηση έτσι κι αλλιώς.

Εξάλλου χθες οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανία, της Γερμανίας και της Ιταλίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία και το καταστροφικό κόστος του πολέμου για τις δύο πλευρές», εξήγησε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Αύριο ο πρόεδρος Πούτιν πρέπει να αποδείξει ότι επιθυμεί την ειρήνη, αποδεχόμενος την άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ και την οποία στηρίζουν η Ουκρανία και η Ευρώπη», έγραψε στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη χθεσινή συνομιλία.

I spoke tonight with @POTUS, @Keir_Starmer, @Bundeskanzler and @GiorgiaMeloni after our talks in Kyiv and Tirana.

Tomorrow, President Putin must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 18, 2025