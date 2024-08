Κουρσκ: 13 τραυματίες από συντρίμμια ουκρανικού πυραύλου που καταρρίφθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πάνω από την πόλη Κουρσκ στην Ρωσία, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης.

1. ‼️ 🇷🇺💥The moment a rocket hit a house in Kursk

Windows were knocked out and balconies were damaged in a nine-story residential building. The building’s supporting structures were not damaged. pic.twitter.com/8U2eaOOBn6

— Vitaliy V (@VitaliyV13) August 11, 2024