Κωνσταντινούπολη: Ιράν και Ε3 ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την απειλή της Ευρώπης για επαναφορά κυρώσεων

Το Ιράν θα συναντηθεί με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία την Παρασκευή (25/7) στην Κωνσταντινούπολη για νέες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (21/7).

In a joint teleconference with E3 FMs and EU foreign policy chief, #Iran’s FM @araghchi said:

Any new round of talks is only possible when other side is ready for a fair, balanced & mutually beneficial nuclear deal pic.twitter.com/DKkbnCLs18

