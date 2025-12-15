Κοινό ανακοινωθέν των Ευρωπαίων για την Ουκρανία: «Καμία εδαφική παραχώρηση μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφάλειας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ευρωπαίοι ηγέτες, Γερμανία
πηγή: Markus Schreiber / POOL / AFP

Οι αποφάσεις σχετικά με πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, ανέφεραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή τους δήλωση μετά τη συνάντησή τους για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο σήμερα Δευτέρα (15/12).

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρότειναν τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης» υπό την ηγεσία της Ευρώπης και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προκειμένου να επιβληθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν.

Η δύναμη αυτή α έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν θα αποτελεί μέρος των «ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας» για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα βοηθήσουν «στη διασφάλιση του ουρανού της Ουκρανίας και στην υποστήριξη ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Η δήλωση που δημοσιεύθηκε κατά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, περιγράφει επίσης τα άλλα σημεία συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και των Αμερικανών αξιωματούχων στις συνομιλίες για τα βασικά σημεία μιας ειρηνευτικής πρότασης.

Ο στρατός της Ουκρανίας θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει εκτεταμένη υποστήριξη και να διατηρήσει μια ειρηνική δύναμη 800.000 στρατιωτών, ανέφερε η δήλωση.

Η ειρήνη θα διατηρηθεί επίσης από έναν «μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ», ο οποίος θα εντοπίζει παραβιάσεις και «θα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση», ανέφερε η δήλωση.

Το ανακοινωθέν υπογράφηκε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, καθώς και από τους επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

21:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

21:49 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

21:20 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

20:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

