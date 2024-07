Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου και οι πιθανοί διάδοχοι Χανίγια

«Μπαρούτι» μυρίζει η Μέση Ανατολή με το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης να έχει μπει για τα καλά στην ημερήσια διάταξη, έπειτα από τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Ο Χανίγια έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής σε «κατοικία στην Τεχεράνη», δήλωσε η Χαμάς, αφού ταξίδεψε στην ιρανική πρωτεύουσα για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Επιμέλεια: Γρηγόρης Αναγνώστου

Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε το Ιράν να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την εντολή, σύμφωνα με τους Νew York Times.

Ο κ. Χαμενεΐ έδωσε την εντολή σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ο κ. Χανίγια είχε σκοτωθεί, δήλωσαν οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών των Φρουρών της Επανάστασης. Ζήτησαν, ωστόσο, να μην δημοσιευθούν τα ονόματά τους επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί μόλις 12 ώρες νωρίτερα η δολοφονία του αρχηγού του επιχειρησιακού τομέα της Χεζμπολάχ, Μουχσίν Σουκρ, ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο νότιο Λίβανο.

Στο φόντο του πολύμηνου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, των συγκρούσεων στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, καθώς και της έκρυθμης κατάστασης εδώ και μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα με τις επιθέσεις των Χούθι, οι δύο αυτές στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά του Ισραήλ, που αποτελούν αν μη τι άλλο απάντηση λίγα 24ωρα έπειτα από το φονικό πλήγμα στα Υψίπεδα του Γκολάν και τον θάνατο 12 παιδιών και εφήβων, έρχονται ως συνέχεια της ανακοίνωσης «σκληρών αντίμετρων» που είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ.

H δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς σε ιρανικό έδαφος και μάλιστα λίγες ώρες έπειτα από την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, αποτελεί όχι μόνο ευθεία αμφισβήτηση από την πλευρά του Ισραήλ στις αποτρεπτικές και αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά και διεθνές μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής». Παράλληλα, αποτελεί και μια επίδειξη δύναμης ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να στοχεύσει στην «καρδιά» του «άξονα του κακού», όπως έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν την Τεχεράνη και τη Βηρυτό.

Το κουβάρι των εξελίξεων περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς η ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ήδη το Ισραήλ για «βαρύ τίμημα».

Είναι ενδεικτικό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε το πρωί της Τετάρτης «αυστηρή τιμωρία». Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με την πράξη αυτή, το σιωνιστικό εγκληματικό και τρομοκρατικό καθεστώς προετοίμασε το έδαφος για μία βαριά τιμωρία για το ίδιο και θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να εκδικηθούμε το αίμα που χύθηκε στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε ιρανικά Μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν «θα υπερασπισθεί την εδαφική του ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπερηφάνειά του και θα κάνει τις τρομοκρατικές δυνάμεις κατοχής να μετανιώσουν για την άνανδρη αυτή ενέργεια».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νάσερ Καναάνι, καταδίκασε έντονα τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια» που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τη Χάρτα του ΟΗΕ.

Ο Καναάνι κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία, θεωρώντας την μέρος ενός «παλαιστινιακού σχεδίου γενοκτονίας». Επιπλέον, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ως «υποστηρικτή και συνεργό» του Ισραήλ, καθιστώντας τις υπεύθυνες για την πράξη.

Το Ιράν, σύμφωνα με τον Καναάνι, διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει «κατάλληλα» στη δολοφονία, την οποία θεωρεί ως επίθεση στην κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα.

Σύμφωνα με το Nournews, δίκτυο που συνδέεται με το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, το Εθνικό Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας, η δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη ήταν «ένα επικίνδυνο στοίχημα με στόχο να υπονομεύσει την αποτρεπτική πολιτική της Τεχεράνης».

Παράλληλα, ο Μοχζέν Ρεζαϊέ, ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει βαρύ τίμημα» για τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση του πρώην αξιωματούχου του επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε κάθε περίπτωση, τροχιοδεικτικό των προθέσεων της Τεχεράνης είναι το γεγονός της ανάρτησης της σιιτικής κόκκινης σημαίας της Ashura (σημαία εκδίκησης) στον τρούλο του τζαμιού Jamkaran μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τελευταία φορά που αυτό είχε συμβεί ήταν το 2020, έπειτα από τη δολοφονία του ηγέτη των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Iran prepares to avenge Hamas leader’s death

Iran’s mission to the United Nations to Sky News Arabia: “The Islamic Republic of Iran will respond to Haniyeh’s assassination with special operations that cause remorse”.

Meanwhile, Iran raises the Shia red flag of Ashura (revenge… pic.twitter.com/s9A0N3iI05

— NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2024