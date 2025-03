Κλάιβ Ρέβιλ: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η φωνή του «αυτοκράτορα Πάλπατιν» στο Star Wars

Ο Κλάιβ Ρέβιλ, ο ηθοποιός του Star Wars που έδωσε τη φωνή του στον «αυτοκράτορα Πάλπατιν» (γνωστός και ως Νταρθ Σίντιους) στην ταινία «The Empire Strikes Back», πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο Ρέβιλ, με πλούσιο βιογραφικό σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές, έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαρτίου έπειτα από μια μακρά μάχη με τη άνοια, σε μια κλινική φροντίδας στο Σέρμαν Όακς του Λος Άντζελες.

Η κόρη του, Κέιτ Ρέβιλ, επιβεβαίωσε τα θλιβερά νέα στο Hollywood Reporter.

Clive Revill, Voice of the Emperor in ‘The Empire Strikes Back,’ Dies at 94 https://t.co/XTsb0ORWOT

