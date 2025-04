Κίνα: Τουλάχιστον 22 νεκροί από μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο – Συγκλονιστικά βίντεο

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Κίνα, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην πόλη Λουογιάνγκ της επαρχίας Λιαονίνγκ, στα βορειοανατολικά της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στις 12:25 τοπική ώρα, σε εστιατόριο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τo τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Ωστόσο, το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους στην Κίνα, δεδομένου ότι έχουν σημειωθεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά τους τελευταίους μήνες από διαρροές αερίου.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ένα βαθιά σοκαριστικό μάθημα» και κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να εντοπίσουν άμεσα την αιτία του δυστυχήματος, να φροντίσουν τους τραυματίες και να αποδώσουν ευθύνες.

Όπως μετέδωσε το Xinhua, ο Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «κρατήσουν υπόλογους όσους ευθύνονται».

Το νέο περιστατικό έρχεται σε συνέχεια άλλων φονικών εκρήξεων στην Κίνα λόγω διαρροής αερίου.

Τον περασμένο Μάρτιο, έκρηξη σε εστιατόριο στην επαρχία Χεμπέι άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 26 τραυματίες, ενώ τον Σεπτέμβριο, μία ακόμη έκρηξη σε πολυκατοικία στην πόλη Σενζέν προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου.