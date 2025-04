Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Λονδίνο – Πυκνός καπνός σκεπάζει την περιοχή

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο δυτικό Λονδίνο, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Maida Vale, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούσαν στην οδό Aberdeen Place, όπου και εντοπίστηκε η φωτιά σε έναν μετασχηματιστή.

There are now 15 fire engines & around 100 firefighters tackling the substation fire in #MaidaVale.

An electrical transformer & part of the roof of a neighbouring property are alight.

Please continue to avoid the area & keep windows and doors closed https://t.co/PRUGtGpIYa pic.twitter.com/qxuLNbIIw0

— London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025