Κένυα: Νέα πυρκαγιά σε σχολείο, δεν προκάλεσε θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, νέα πυρκαγιά κατέστρεψε την Κυριακή τον κοιτώνα σχολείου στην Κένυα, αλλά η φωτιά αυτή δεν προκάλεσε θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο κοιτώνας στο Λύκειο Αρρένων Ντζιά στην κομητεία Μέρου, στην κεντρική Κένυα, πήρε φωτιά όταν οι μαθητές γευμάτιζαν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το κτίριο, στο οποίο φιλοξενούνται σχεδόν 150 μαθητές, “έγινε στάχτη, η φωτιά έκαψε τα πάντα, περιουσιακά στοιχεία καταστράφηκαν επίσης, η αξία των οποίων δεν έχει υπολογιστεί ακόμη”, σύμφωνα με την κοινωνία.

Την Πέμπτη, 21 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο σχολείο τους, την Ακαδημία Χιλσάιντ Ενταράσα, στην κομητεία Νιέρι, και 17 συνεχίζουν να αγνοούνται.

Το Σάββατο, μια άλλη πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε λύκειο θηλέων της κομητείας Ιζιόλο, που βρίσκεται σχεδόν 140 χλμ. βορειοανατολικά της Ακαδημίας Χιλσάιντ Ενταράσα, στην κεντρική Κένυα. Τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες, κάτι που η αστυνομία διαψεύδει.

Ο πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από τη Δευτέρα και υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Njia Boys Secondary School in Igembe, Meru County is on Fire! What is happening in Kenya ?

