Κένυα: Εισβολή διαδηλωτών στην Βουλή – Έκρυθμη η κατάσταση σε όλη την χώρα, λόγω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στην Βουλή της Κένυας και έβαλαν φωτιά σε ένα σημείο των εγκαταστάσεων, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση πραγματικών πυρών και για να αποτρέψει την εισβολή, αλλά και στην προσπάθειά της να βγάλει τους διαδηλωτές από τις εγκαταστάσεις.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν βουλή της Κένυας, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές να σκοτώνονται, δεκάδες να τραυματίζονται και τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου να πυρπολούνται την ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, κατά του οποίου διαδήλωναν χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν.

Εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο. Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ, όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών. Ένας δημοσιογράφος του Reuters μέτρησε τα πτώματα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Μια διασώστρια είπε ότι τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς. Ένας άλλος διασώστης είπε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε τμήμα του κοινοβουλίου, όπου διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Πυκνά σύννεφα δακρυγόνων φαίνονται να κατακλύζουν το κοινοβούλιο καθώς η αστυνομία προσπαθεί να τους απωθήσει. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, οι βουλευτές συζητούσαν ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα δημοσιονομικά, το οποίο προβλέπει την επιβολή φόρων, κάτι που έχει εξοργίσει τους Κενυάτες.

Protesters storm parliament in Nairobi, Kenya, during ongoing protests over the finance bill. It is significant that yesterday Kenya was included in the US allies pic.twitter.com/5WmfDnNPYd — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 25, 2024

Τέσσερις διαδηλωτές έχουν πυροβοληθεί έξω από το κοινοβούλιο, αναφέρει μια ΜΚΟ. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας λέει ότι ένα άτομο έχει σκοτωθεί. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές. “Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, προσθέτει.

Οι Κενυάτες διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο για τα δημοσιονομικά, το οποίο εισάγει αντιλαϊκές φορολογικές προτάσεις που έχουν προκαλέσει μεγάλη οργή σε όλη τη χώρα. Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που θεωρούνται ότι επιβάλλουν πρόσθετα βάρη στους απλούς πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει προκαλέσει τεράστια κατακραυγή από ένα κοινό που ήδη επιβαρύνεται με υψηλό κόστος ζωής.

Έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία των νέων, οι οποίες, αν και σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον έναν θάνατο και εκατοντάδες τραυματισμούς, καθώς και σε συλλήψεις. Η κυβέρνηση απέσυρε ορισμένες από τις αμφιλεγόμενες προτάσεις, αλλά αυτό δεν κατάφερε να κατευνάσει την οργή του κοινού.

Protesters hit by police water cannons during the anti-Finance Bill protests in Nairobi pic.twitter.com/M4VLSxMNPs — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 25, 2024

Οι διαδηλώσεις ετοιμάζονταν από χθες το βράδυ. Η αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων ύδατος για να διαλύσει διαδηλωτές στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και άλλες πόλεις της Κένυας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις κυρίως της νεολαίας που οργανώνονται μέσω του Ίντερνετ έχουν εξελιχθεί σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο.

Ο Ρούτο κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν δύο χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, από τη μια πλευρά, αιτήματα δανειστών (όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης και, από την άλλη, έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν σήμερα, η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα στην Κεντρική Επιχειρηματική Συνοικία και την παραγκούπολη Κιμπέρα, έκαναν γνωστό δημοσιογράφοι του Ρόιτερς.

A protester seizes and wields a police shield during anti-Finance Bill protests in Nairobi CBD pic.twitter.com/3PYiiX5WNR — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 25, 2024

Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν επίσης πορεία στους δρόμους της παραλιακής πόλης Μομπάσα, στο Κισούμου, λιμάνι στη λίμνη Βικτώρια, και σε άλλες πόλεις, μετέδωσε η κενυατική τηλεόραση.

Η αστυνομία διέλυσε όλες τις συγκεντρώσεις σε δρόμους γύρω από το κοινοβούλιο στο Ναϊρόμπι, αλλά τελικά οι διαδηλωτές μπήκαν στις εγκαταστάσεις. Οι διαδηλώσεις οργανώνονται υπό το σύνθημα “7 ημέρες οργής”, καθώς το έθνος βρίσκεται αντιμέτωπο με περισσότερες ημέρες αναταραχής.

“Είμαι εδώ γιατί κοιτάξτε τι συμβαίνει. Οι νέοι Κενυάτες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Διαδηλώνουν με σημαίες και πανό”, δήλωσε η ετεροθαλής αδελγή του πρώην προέδρου Ομπάμα των ΗΠΑ η Αούμα Ομπάμα,. η οποία την ώρα που μιλούσε στο CNN δέχτηκε δακρυγόνα.

Auma Obama – sister of former US President Barrack Obama tear-gassed by Kenyan police as she joined peaceful #RejectFinanceBill2024 protests in Nairobi. pic.twitter.com/U0P7GQSmiw — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) June 25, 2024

Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο δήλωσε ότι θέλει να έχει διάλογο με τους διαδηλωτές και ότι είναι “περήφανος” γι’ αυτούς. Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κατηγορηθεί για απαγωγές επιφανών Κενυατών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Διεθνής Αμνηστία της Κένυας αναφέρει ότι ερευνά την τύχη έως και 12 ατόμων που “απήχθησαν στη μέση της χθεσινής νύχτας” ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων της Τρίτης.