Κένεντι – Μονρόε: Τι αποκαλύπτει η Σίρλεϊ Μακλέιν στο βιβλίο της για την γνωστή σχέση των 2 αδελφών με την θρυλική ηθοποιό του Χόλιγουντ

Τόσο ο Τζον Κένεντι όσο και ο αδερφός του Μπόμπι, είναι γνωστό ότι διατηρούσαν ταυτόχρονα σχέσεις με τη Μέριλιν Μονρόε. Αλλά στο νέο της βιβλίο, η βετεράνος ηθοποιός Shirley MacLaine αποκάλυψε ότι τα δύο αδέλφια ήταν ακόμη πιο κοντά απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα – οδηγώντας την ξανθιά καλλονή στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας μετά τον άλλον, την ίδια νύχτα. Η εν λόγω νύχτα έτυχε να είναι τα γενέθλια του Τζακ – αφού η Μονρόε του έκανε καντάδα με την περιβόητη ερμηνεία του “Happy Birthday, Mr President”.

Στο βιβλίο της που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο “The Wall of Life”, η 90χρονη σήμερα MacLaine γράφει: “Το 1962, στον περίφημο εορτασμό των 45ων γενεθλίων του John F. Kennedy, στο Madison Square Garden, ο Jimmy Durante και εγώ τραγουδήσαμε για τον πρόεδρο και το πλήθος, αλλά αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η Marilyn Monroe να του τραγουδάει το “Happy Birthday”. ‘Μετά έγινε ένα ιδιωτικό πάρτι στο σπίτι του Arthur Krim…’.

Ο Arthur Krim ήταν πρόεδρος οικονομικών του Δημοκρατικού Κόμματος εκείνη την εποχή. Στη λεζάντα μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας, στην οποία η ίδια και ο JFK βρίσκονται στο φόντο, η MacLaine γράφει: “Ο Τζακ Κένεντι (σ.σ. Ο Τζον) είχε μόλις βγει από την κρεβατοκάμαρα πίσω μου και ο Μπομπ Κένεντι είχε μόλις μπει μέσα. Η Μέριλιν ήταν στην κρεβατοκάμαρα…”

Η MacLaine αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έλαβε χώρα η “περιστρεφόμενη πόρτα” στην κρεβατοκάμαρα της Μέριλιν. Σε μια μεταγενέστερη φωτογραφία, από το 1984, γράφει: “Εδώ λέω στον Teddy Kennedy αυτή την ιστορία… και εκείνος γελάει για το πώς τα αγόρια την έβγαζαν καθαρή συνέχεια”.

Στο μπεστ-σέλερ βιβλίο της «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», η αρθρογράφος της Dailymail.com Maureen Callahan περιέγραψε τις διασταυρούμενες σχέσεις μεταξύ του JFK και του αδελφού του ως “αιμομικτικό σεξουαλικό ανταγωνισμό” μεταξύ των δύο.

Η άποψη της Callahan

Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι, μόλις 30 λεπτά πριν η Μέριλιν εμφανιστεί στη σκηνή για να τραγουδήσει το “Happy Birthday”, έκανε σεξ με τον Μπόμπι στο καμαρίνι της. ‘Πέρασαν 15 λεπτά μόνοι τους μαζί’, γράφει η Callahan. Ο δεσμός αυτός την έκανε να αργήσει στη σκηνή, όπου έφτασε “μεθυσμένη και καταϊδρωμένη από το υπερβατικό σεξ που μόλις είχε κάνει με τον Μπόμπι, με το φόρεμά της τόσο στενό που με δυσκολία περπατούσε”.

Η Τζάκι Κένεντι ήταν “έξαλλη” μετά την παράσταση, η οποία άφησε τον JFK “με το στόμα ανοιχτό” στο ακροατήριο. Και έτσι, γράφει η Callahan, η Jackie έδωσε στον σύζυγό της ένα “τελεσίγραφο”, λέγοντάς του ότι δεν μπορούσε πλέον να βλέπει τη Mέριλιν, αλλιώς “θα τον χώριζε – παίρνοντας τα παιδιά και κοστίζοντάς του μια δεύτερη θητεία”.

Ο JFK συμφώνησε και δεν ξανακοιμήθηκε ποτέ με τη Μέριλιν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη MacLaine, έδωσε αυτή την υπόσχεση μετά από μια τελευταία συνάντηση στην κρεβατοκάμαρα, πριν παραδώσει τη βασανισμένη ηθοποιό στον αδελφό του.

Σύμφωνα με την Κάλαχαν, η σχέση με τον Μπόμπι συνεχίστηκε – με τον Μπόμπι μάλιστα να την επισκέπτεται τη νύχτα που εκείνη πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, στις 4 Αυγούστου 1962.

Ο Τζον και ο Μπομπι Κένεντι ανακάλυψαν ότι “το FBI και η CIA, είχαν βάλει κοριούς στο σπίτι και στην τηλεφωνική γραμμή της Μέριλιν χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Ο Μπόμπι δεν έφευγε χωρίς τις μαγνητοφωνήσεις”, γράφει.

“Πού στο διάολο είναι; απαίτησε εκείνο το βράδυ ο Μπόμπι. Αλλά η Μέριλιν δεν είχε ιδέα για τι πράγμα μιλούσε. Ο Bobby έφυγε με άδεια χέρια και το πτώμα της Marilyn βρέθηκε νωρίς το επόμενο πρωί από την οικονόμο της. ‘Ήταν μπρούμυτα στο κρεβάτι της, γυμνή, με το τηλέφωνό της ακόμα στο χέρι της’, γράφει η Callahan.

Η αλληλεπίδραση με τον Τραμπ

Η αποκάλυψη για τη Μέριλιν δεν είναι το μόνο εκπληκτικό «μεζεδάκι» που προκύπτει από το βιβλίο με τις αναμνήσεις της Μακλέιν, από το Χόλιγουντ. Θυμάται επίσης τη στιγμή που κατάφερε να ξεφύγει από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια “τρομακτική” αλληλεπίδραση με τον πρώην πρόεδρο. ‘Πίσω στη δεκαετία του 1980, ίσως, είχαν μια αλληλεπίδραση με τον Ντόναλντ Τραμπ’, γράφει. «Ήμουν σε κάποια εκδήλωση και όταν μπήκε μέσα, με είδε και ισιώθηκε. Άρχισε να φτιάχνει την γραβάτα του και κατάλαβα αμέσως ότι στο μυαλό του άρχιζε να βγάζει τα ρούχα μου… και τα δικά του. Ήταν τρομακτικό το πόσο προφανής ήταν. Βρήκε μάλιστα έναν τρόπο να προσπαθήσει να με εμποδίσει να φύγω, αλλά έπρεπε να φύγω από εκεί».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκαλύπτει επίσης γιατί εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της στο “Terms of Endearment”, ο Jack Nicholson, δεν τα βρήκαν ποτέ, παρά τη χημεία τους στην οθόνη: “Με έκανε να γελάω συνέχεια. Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους” λέει. «Δεν νομίζω ότι θα ήταν ο τύπος μου για να έχω σχέση μαζί του ούτως ή άλλως. Θα γελούσα πάρα πολύ».

Και αποκαλύπτει ότι – σε μια ρομαντική ιστορία που περιλάμβανε σχέσεις με τον Robert Mitchum, τον Danny Kaye και τον Yves Montand – υπήρχε ένας εμβληματικός ηθοποιός που παρέμεινε απρόσβλητος στη γοητεία της.

Κάτω από μια φωτογραφία της με τον Morgan Freeman, γράφει βασανιστικά: “Του έκανα πρόταση και με απέρριψε”. Η Σίρλεϊ Μακλέιν είχε έναν ανοιχτό γάμο με τον παραγωγό και υποτιθέμενο κατάσκοπο Steve Parker για 28 χρόνια – τον οποίο περιέγραψε ως τον έρωτα της ζωής της.