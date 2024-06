Κέιτ Μίντλετον: Κάνω πρόοδο με την θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά υπάρχουν καλές και κακές μέρες

Μήνυμα ευγνωμοσύνης έστειλε η Κέιτ Μίντλετον, στην Βρετανία, ευχαριστώντας τον κόσμο για την συμπαράσταση και δηλώνοντας ότι κάνει πρόοδο στην μάχη της με τον καρκίνο, «αλλά όπως ξέρουν όλοι όσοι κάνουν χημειοθεραπείες, υπάρχουν καλές και κακές μέρες».

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ θα είναι παρούσα στο Trooping the Colour, όπως έγραψε στο μήνυμά της.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

