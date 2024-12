Καζακστάν: 25 οι επιζώντες από την συντριβή αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines – «Έκανε αναγκαστική προσγείωση» λέει η εταιρεία

Σε 25 ανέρχονται οι επιζώντες μετά την συντριβή σήμερα αεροπλάνου της αεροπορικής εταιρείας Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες κοντά στην πόλη Ακτάου, στο δυτικό Καζακστάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 25 επιζώντες, οι 22 από τους οποίους νοσηλεύονται», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram, στην οποία διευκρινίζει ότι 150 διασώστες έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής.

Οι Αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για 14 επιζώντες.

AZAL:

There were 62 passengers and 5 crew members on board the “Embraer 190” plane that performed the Baku-Grozny flight, a total of 67 people.

AZAL told the media that there were no children among the passengers,#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/9LkzKFPRoP

