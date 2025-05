Κατάρρευση του τηλεφωνικού δικτύου στην Ισπανία – Εκτός λειτουργίας ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112

Μια τεχνική βλάβη στο δίκτυο της Telefónica προκάλεσε προβλήματα στη σταθερή τηλεφωνία σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, επηρεάζοντας κυρίως την πρόσβαση στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 και οδηγώντας τις τοπικές αρχές στην ενεργοποίηση εναλλακτικών γραμμών επικοινωνίας.

Η Telefónica, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης RTVE, διενήργησε την Τρίτη μια ενημέρωση στο δίκτυό της, η οποία επηρέασε «υπηρεσίες σε συγκεκριμένες εταιρείες» μέσω των σταθερών τους γραμμών, περιλαμβανομένων και του αριθμού 112.

🇪🇸Spain – Telecommunications companies in Spain appear to be experiencing issues.

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil, and O2 are facing widespread downtime. pic.twitter.com/BCiuNifUtF

