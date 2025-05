Eurovision 2025: Βέλγιο και Ισπανία ζητούν έρευνα για τους πόντους του Ισραήλ στο σύστημα televoting – Καταγγελίες για «χειραγώγηση ψήφων»

Αντιδράσεις και καταγγελίες για χειραγώγηση ψήφων πυροδότησε η φετινή συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, καθώς η χώρα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και αναδείχθηκε νικήτρια της τηλεψηφοφορίας (televoting) του κοινού (297 πόντους), προκαλώντας την έντονη δυσφορία τόσο φιλοπαλαιστινιακών φωνών όσο και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, αναφέρει η Daily Mail.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας (RTVE) και του Βελγίου (VRT) κατήγγειλαν επίσημα την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ζητώντας διερεύνηση του συστήματος televoting.

Όπως σημειώθηκε, το Ισραήλ έλαβε συνολικά 357 πόντους, ενώ δεν έλαβε κανέναν πόντο από τις εθνικές επιτροπές Ισπανίας και Βελγίου – γεγονός που προκάλεσε υποψίες για πιθανή αλλοίωση των αποτελεσμάτων.

Σε αμφότερες τις χώρες, το κοινό έδωσε στο Ισραήλ 12 βαθμούς.

Η μοναδική χώρα που ξεπέρασε τους συνολικούς πόντους του televoting που συγκέντρωσε το Ισραήλ, ήταν η Αυστρία με 436, για το νικητήριο τραγούδι «Wasted Love» του JJ.

Η Φλαμανδή βουλευτής Katia Segers δήλωσε: «Ένα σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να ρίξει έως και 20 ψήφους είναι ένα σύστημα που ενθαρρύνει τη χειραγώγηση. Το αν αυτή η χειραγώγηση έλαβε χώρα στη χώρα μας ή σε άλλες συμμετέχουσες ή μη χώρες πρέπει να διερευνηθεί».

«Η VRT πρέπει να ηγηθεί αυτής της έρευνας. Και να ξεκινήσει τη συζήτηση εντός της EBU για το σύστημα τηλεψηφοφορίας και για τη συμμετοχή του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, υπερασπίστηκε τη διαδικασία. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διαδικασία ψηφοφορίας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision είναι η πιο προηγμένη στον κόσμο και τα αποτελέσματα κάθε χώρας ελέγχονται και επαληθεύονται από μια τεράστια ομάδα ανθρώπων ώστε να αποκλειστούν ύποπτα ή ακανόνιστα μοτίβα ψήφων».

«Ανεξάρτητος παρατηρητής εξετάζει τα δεδομένα των ψήφων επιτροπής και κοινού ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουμε ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους», συμπλήρωσε.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ήδη από τις πρόβες, με κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης και αιτήματα για μποϊκοτάζ.

Solidarity with this young man, David Ty. pic.twitter.com/WOmoLYHtwb

In 2025, 80 years after the Holocaust, Israel finishes second place in #Eurovision whilst committing the most documented genocide in history.

After the Holocaust, people said “never again.”



Η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Yuval Raphael, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova της 7ης Οκτωβρίου 2023, αποδοκιμάστηκε κατά την τελική της εμφάνιση στη Βασιλεία της Ελβετίας, με τον κόσμο να την αποδοκιμάζει και δύο άτομα να επιχειρούν να ανέβουν στη σκηνή.

Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών, περισσότεροι από 4.000 καλλιτέχνες, μουσικοί και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας από πέντε σκανδιναβικές χώρες, ανάμεσά τους και πρώην νικητές του διαγωνισμού, υπέγραψαν ανοικτή επιστολή με την οποία κατήγγειλαν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

The performance of Israeli singer Yuval Raphael at the dress rehearsal for the second Eurovision semi-final on May 15, 2025. We were not silent and we will never be silent. #boycottisrael #freepalestine #eurovision2025 #boycotteurovision FREE PALESTINE 🇵🇸 pic.twitter.com/u3zBk5P0BO



Όπως ανέφεραν: «Η συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί προσπάθεια εξωραϊσμού (whitewash) και απόσπασης της προσοχής από τον βομβαρδισμό της Γάζας».

«Το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να εξωραΐσει τη δημόσια εικόνα του στη σκηνή της Eurovision και να τη χρησιμοποιήσει για να καλύψει και να συνεχίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του».

Κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού του Σαββάτου, η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με τη συμμετοχή του Ισραήλ, προβάλλοντας για 16 δευτερόλεπτα ένα μαύρο φόντο με λευκά γράμματα στα ισπανικά και αγγλικά: «Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Ειρήνη και Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».

🚨Spain’s state TV channel posted a message during the Eurovision Song Contest tonight by displaying a political message in support of Palestine🇵🇸 before Israel’s 🇮🇱 Yuval Raphael sang the song #Eurovision2025 pic.twitter.com/iwoNGU2c9L

— The Uncivilised One (@Sea2Sea1Way) May 17, 2025