Καρέ – καρέ η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός «εισβάλλει» σε γραφείο τελετών για να σκοτώσει την ιδιοκτήτριά του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια συγκλονιστική στιγμή έζησε ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών και η μητέρα της στην πόλη Jedburgh της Σκοτίας. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει ένα ανήκουστο συμβάν, με αυτοκίνητο να εισβάλει με μεγάλη ταχύτητα σε ένα γραφείο τελετών, γκρεμίζοντας σχεδόν ολικά την επιχείρηση.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στον χώρο, φαίνεται αρχικά η ιδιοκτήτρια να κάθεται, κάνοντας κάποια δουλειά, την ώρα που μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, η μητέρα της ιδιοκτήτριας, μπαίνει στην επιχείρηση. Δευτερόλεπτα μετά, από τη βιτρίνα που βλέπει στον δρόμο, φαίνεται ένα αμάξι να εισβάλλει στον χώρο με μεγάλη ταχύτητα, με τις δύο γυναίκες να γλιτώνουν… από του Χάρου τα δόντια κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και για λίγα εκατοστά.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, αμέσως μετά την… εισβολή βλέπουμε να ανοίγει η πόρτα του οδηγού κι από μέσα να βγαίνει ένας άνδρας σχεδόν παραπατώντας. Όπως αποδείχθηκε στην πορεία, πρόκειται για τον πρώην σύζυγο της ιδιοκτήτριας, που μάλιστα είναι και πρώην αστυνομικός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προσπάθησε να την εκδικηθεί για τον χωρισμό τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εισέβαλε στην επιχείρηση με το αμάξι του με σκοπό «να αφαιρέσει τη ζωή» από τη συγκεκριμένη γυναίκα, την οποία και παρακολουθούσε περιμένοντας να βρει την κατάλληλη στιγμή για να υλοποιήσει το δολοφονικό του σχέδιο.

Η μεγάλη άτυχη της υπόθεσης τελικά ήταν η μητέρα της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία λίγα λεπτά μετά το περιστατικό υπέστη καρδιακή προσβολή, γλιτώνοντας τελικά το μοιραίο. Όμως, τελικά, από την πρόσκρουση και τον θόρυβο έχασε μέρος της ακοής της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακουστικά βοηθήματα, ενώ υπέστη τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Όπως κατέθεσε η 46χρονη νεκροθάφτης, ο πρώην της την ζήλευε παθολογικά και συχνά την κακοποιούσε, κάτι που τελικά την οδήγησε στο να τον χωρίσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε εξέλιξη με τον δράστη να αντιμετωπίζει – εφόσον κριθεί ένοχος – πολυετή κάθειρξη.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

An ex cop’s admitted trying to kill his former partner and her mum by smashing his car through the front of her funeral director’s office in Jedburgh. Zoe Turnbull has to wear hearing aids after William McBurnie’s attack on her and Beverly Turnbull in 2022. pic.twitter.com/WIpTDmQhEi

— LBC News Scotland (@LBCNewsScot) September 9, 2024