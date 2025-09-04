Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε μαχαίρωμα – Η αστυνομία εξουδετέρωσε τον δράστη

Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε μαχαίρωμα – Η αστυνομία εξουδετέρωσε τον δράστη

Σύμφωνα με την αστυνομία στον Καναδά, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Πρώτων Εθνών, στην επαρχία Μανιτόμπα.

Την Πέμπτη, η Βασιλική Καναδική Εφιππη Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για το μαχαίρωμα πέθανε επίσης.

Το “σοβαρό περιστατικό” έλαβε χώρα στο Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γουίνιπεγκ. Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε η Shared Health, η επαρχιακή υγειονομική αρχή, σε δήλωσή της στο BBC.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Stars επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίθηκε σε επείγον περιστατικό στο Hollow Water First Nation το πρωί της Πέμπτης και μετέφερε δύο ασθενείς στο Health Sciences Centre στο Winnipeg.  Προς το παρόν είναι διαθέσιμες λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Το πρωί της Πέμπτης, η RCMP της Μανιτόμπα προειδοποίησε τους κατοίκους του Hollow Water First Nation ότι θα πρέπει να αναμένουν έντονη αστυνομική παρουσία στην κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είπε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

“Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους στην κοινότητα του Hollow Water First Nation και σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας”, δήλωσε η RCMP.

