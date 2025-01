Καναδάς: Ακραία καιρικά φαινόμενα – Το 2024 ήταν η πιο δαπανηρή χρονιά για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι δασικές πυρκαγιές, οι χαλαζοπτώσεις και οι πλημμύρες εν μέσω καλοκαιριού στον Καναδά ανέβασαν το 2024 τον λογαριασμό για τους ασφαλιστές σε επίπεδο άνευ προηγουμένου: τα κόστη των αποζημιώσεων ξεπέρασαν τα 8,5 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (5,7 δισεκ. ευρώ), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα συλλογικός φορέας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το ποσό αυτό είναι δωδεκαπλάσιο του ετήσιου μέσου όρου (701 εκατ. καναδικά δολάρια) της δεκαετίας 2001-2010. Το προηγούμενο ρεκόρ, 6 δισ. καναδικά δολάρια, είχε καταγραφτεί το 2016, χρονιά που σημαδεύτηκε από τις πυρκαγιές του Φορτ ΜακΜάρι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της βόρειας Αμερικής.

Όπως ακριβώς διαπιστώθηκε και σε δεκάδες άλλες χώρες, το 2024 ήταν η πιο θερμή χρονιά στην ιστορία του Καναδά.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

«Μέσα σε μόλις δυο μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τέσσερα καταστροφικά μετεωρολογικά φαινόμενα είχαν αποτέλεσμα ασφαλισμένες ζημίες 7 και πλέον δισεκ. (καναδικών) δολαρίων», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο συλλογικός φορέας των επιχειρήσεων του τομέα (Bureau d’assurance du Canada ή BAC στα γαλλικά, Insurance Bureau of Canada ή IBC στα αγγλικά).

It’s official—2024 was by far the most expensive year on record for insured losses in Canada due extreme weather fuelled by climate change.

Losses totalled more than $8.5 billion last year, far above the previous record of $6.2 billion in 2016.https://t.co/OwqYIuq848 pic.twitter.com/GWH89aR3Bh

— Canadian Climate Institute (@ClimateInstit) January 13, 2025