Ισραήλ: Πέντε στρατιώτες νεκροί και δέκα τραυματίες στη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Γάζας

Σε έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονταν, οφείλεται ο θάνατος πέντε ισραηλινών στρατιωτών και ο τραυματισμός δέκα άλλων το πρωί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού για το περιστατικό.

Baruch Dayan HaEmet

This was 20 year old Staff Sergeant Guy Karmiel, a soldier in the Reconnaissance Battalion of the Nahal Brigade from Gedera who was killed in action in Gaza

May his memory be for a blessing pic.twitter.com/HLKQuHPs3Z

