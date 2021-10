Καλιφόρνια: Συνετρίβη αεροσκάφος σε κατοικημένη περιοχή – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Καλιφόρνια, καθώς ένα αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Σαντί, 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, και κοντά στο Λύκειο Σαντάνα. Σύμφωνα με το AP, όλοι μαθητές του σχολείου είναι ασφαλείς.

Από την πτώση του αεροπλάνου τουλάχιστον δύο κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021