Καλιφόρνια: Νεκροί ύστερα από συντριβή αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Ντιέγκο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε συνοικία του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια όταν αεροσκάφος τύπου Cessna 550 συνετρίβη ανάμεσα σε σπίτια, προκαλώντας φωτιά, καταστροφές και πολλαπλές απώλειες ζωών.

Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο πριν τις 3:45 π.μ. (τοπική ώρα), στην περιοχή Murphy Canyon, η οποία κατοικείται κυρίως από στρατιωτικές οικογένειες. Κατά τη συντριβή, τουλάχιστον 10 σπίτια επλήγησαν από τα συντρίμμια και οχήματα και από τις δύο πλευρές του δρόμου τυλίχθηκαν στις φλόγες, καθώς φλεγόμενο καύσιμο διασκορπίστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε πως ένα σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί στο έδαφος. «Όταν το αεροπλάνο έπεσε στο δρόμο, το καύσιμο κύλησε και έκαψε όλα τα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές του δρόμου», είπε ο Έντι. «Έχουμε καύσιμα παντού».

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Ντέιβ Σαπίρο, μουσικός ατζέντης και ιδρυτής του Sound Talent Group (STG), με έδρα το Σαν Ντιέγκο. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν και άλλα δύο μέλη του προσωπικού της, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν.

