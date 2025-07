Καλιφόρνια: Μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Lemoore – Σώος ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στον Ναυτικό Αεροπορικό Σταθμό Lemoore στην κεντρική Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια και τα αίτια της συντριβής, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6:30 μ.μ., διερευνώνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος ανήκε στη Μοίρα Μαχητικών Κρούσης VF-125, γνωστή ως “Rough Raiders”, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό. Η VF-125 είναι μια Μοίρα υπεύθυνη για την εκπαίδευση πιλότων και πληρωμάτων.

Ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός Lemoore βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Φρέσνο στην κεντρική Καλιφόρνια.

A widely shared video of the jet crash in a field near Naval Air Station Lemoore, California.

The casualties and the status of the pilot were not immediately known. https://t.co/5HdRrSewuc pic.twitter.com/7ZTkXXvHj8

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 31, 2025