Καλιφόρνια: Επτά αγνοούμενοι έπειτα από σειρά εκρήξεων σε αποθήκη πυροτεχνημάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Επτά άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται από την Τετάρτη (2/7) στην πολιτεία Καλιφόρνια, την επομένη εκρήξεων σε αποθήκη πυροτεχνημάτων, που άφησε πίσω δυο τραυματίες και προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή με καλλιέργειες και βλάστηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σειρά εκρήξεων σημειώθηκε το βράδυ προχθές Τρίτη, αφού εκδηλώθηκε φωτιά στην Εσπάρτο, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, μερικά 24ωρα πριν από τα παραδοσιακά θεάματα με πυροτεχνήματα λίγο ως πολύ σ’ όλη τη χώρα αύριο Παρασκευή 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ.

Seven people were missing Wednesday following an explosion at a fireworks warehouse in rural Northern California that caused a massive fire and forced evacuations, authorities said. It was not immediately clear if those missing worked at the warehouse or lived nearby.… pic.twitter.com/Y3g6239nOT

