Κάλας: Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να δώσει «μάχη» για τη Γροιλανδία, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση της

Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε «διαμάχη» με τις ΗΠΑ σχετικά με τις φιλοδοξίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αλλά η Ένωση θα «υπερασπιστεί τη θέση της», σύμφωνα με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να εμπλακούμε σε διαμάχη, αλλά θα υπερασπιστούμε τη θέση μας. Η Ευρώπη διαθέτει μια σειρά από εργαλεία για την προστασία των συμφερόντων της», δήλωσε η Κάλλας σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα.

Η απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους συμμάχους του, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, «δεν είναι ο σωστός τρόπος για να χειριστεί το θέμα», δήλωσε η Κάλλας.

«Η Δανία και η Γροιλανδία δεν είναι μόνες», είπε. «Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι κοινό διατλαντικό συμφέρον, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ».