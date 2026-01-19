Τουρκία: Σάλος με φωτογραφία που εμφανίζει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ σαν να προεδρεύει συνάντησης στο υπουργείο Άμυνας

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Σάλος με φωτογραφία που εμφανίζει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ σαν να προεδρεύει συνάντησης στο υπουργείο Άμυνας

Μια φωτογραφία που εμφανίζει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία να κάθεται στην κεντρική πολυθρόνα, σαν να προεδρεύει συνάντησης στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων στην Τουρκία, με ορισμένους να κατηγορούν τον Αμερικανό αξιωματούχο – στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ ότι συμπεριφέρεται σαν «αποικιακός κυβερνήτης».

Στην επίμαχη φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή από τις τουρκικές αρχές, ο Τομ Μπάρακ -ο οποίος είναι επίσης και απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία- κάθεται στην κεντρική πολυθρόνα, υποβιβάζοντας τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που κάθονται εκατέρωθεν, δεξιά και αριστερά του. Ο Μπάρακ είναι γνωστός για τα φιλοτουρκικά του αισθήματα.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι πρεσβευτής ή αποικιακός κυβερνήτης;» διερωτήθηκε με ανάρτηση στο Χ ο Λουτφού Τουρκάν, βουλευτής του εθνικιστικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Iyi, χαρακτηρίζοντας την φωτογραφία ταπεινωτική για το τουρκικό έθνος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ξένος αξιωματούχος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα: οκτώ ημέρες πριν από τον Μπάρακ, ήταν ο Ιορδανός Αρχηγός Γενικού Επιτελείου, με τον Τούρκο ομόλογό του και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας να κάθονται στα αριστερά του.

Το ίδιο συνέβη και την Δευτέρα, με τον υπουργό Άμυνας του Ουζμπεκιστάν, καθώς και με άλλους πρεσβευτές στο παρελθόν, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσαν οι τουρκικές αρχές.

Έκπληξη σε δημοσιογράφους και πολιτικούς

Αξιωματούχοι του υπουργείου, τους οποίους επικαλέστηκαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόνισαν επίσης ότι αυτό το πρωτόκολλο τοποθέτησης αξιωματούχων είναι αυτό που εφαρμόζεται σε όλους τους αξιωματούχους που έχουν γίνει δεκτοί.

Τίποτε από αυτά όμως δεν φαίνεται να βοήθησε.  «Σε σχεδόν 35 χρόνια δημοσιογραφίας, 25 εκ των οποίων τα έχω αφιερώσει στο διπλωματικό ρεπορτάζ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πρωτόκολλο πουθενά αλλού στον κόσμο», δήλωσε η Τουρκάλα δημοσιογράφος Μπάρτσιν Γινάνζ θεωρώντας «ακόμα πιο εκπληκτικό (…) το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στο υπουργείο Άμυνας, έναν θεσμό που φημίζεται για την αυστηρή προσήλωσή του στην ιεραρχία και στους κανόνες».

Εκφράζοντας επίσης την έκπληξή του, ο Νακίν Ταν, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, και πρώην πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, κατηγόρησε αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας ότι «διόρισαν άτομα χωρίς προσόντα (…) σε μονάδες (σ.σ. τήρησης) πρωτοκόλλου».

Η διαμάχη έφτασε ακόμη και στις τάξεις της κυβερνώσας πλειοψηφίας: ο Μπουλέντ Αρίντς, ιδρυτικό μέλος του κυβερνώντος κόμματος AKP και πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, κατήγγειλε στο X «άλλη μια παραβίαση του πρωτοκόλλου που είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί».

«Το να εμφανίζεται ένας πρεσβευτής να προεδρεύει μιας συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας και στρατιωτικούς αξιωματούχους είναι αντίθετο με το κρατικό πρωτόκολλο. Αν μια τέτοια πρακτική έχει γίνει συνηθισμένη, τότε πρέπει να αναθεωρηθεί αμέσως», δήλωσε.

