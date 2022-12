Καμπότζη: 10 νεκροί έπειτα από φωτιά σε ξενοδοχείο και καζίνο

Τραγωδία στην Καμπότζη, καθώς δέκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην πόλη Παοϊπέτ. Η πόλη βρίσκεται πάνω στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τριάντα άτομα, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό σε αναφορά της αστυνομίας την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το επιβλητικό κτίριο να φλέγεται.

WATCH: #BNNCambodia Reports. At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 29, 2022



Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη γειτονική ταϊλανδική επαρχία Σα Κέο, ανέφερε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης.

«Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, με τη βοήθεια οχημάτων της πυροσβεστικής που έσπευσαν από την Ταϊλάνδη», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέλος ομάδας πρώτων βοηθειών της Ταϊλάνδης που επιχειρεί επιτόπου διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο ξενοδοχείο και καζίνο πολλών ορόφων, ιδίως εξαιτίας του γεγονότος ότι στα δάπεδα είναι εγκατεστημένες μοκέτες.

Στο Grand Diamond City εργάζονται κάπου 400 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά πληροφορίες που έδωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters κορυφαίο στέλεχος της αυτοδιοίκησης της ταϊλανδικής επαρχίας Σα Κέο, τουλάχιστον ένα από τα θύματα είναι υπήκοος Ταϊλάνδης, ενώ 32 τραυματίες έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία εκεί.