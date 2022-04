Jordan Mooney: Πέθανε η “βασίλισσα” της punk – Έγινε γνωστή από τη συνεργασία με τους Sex Pistols

Έφυγε από τη ζωή η Jordan Mooney, βασίλισσα της punk, στα 66 της χρόνια, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η Mooney, της οποίας το κανονικό όνομα ήταν Pamela Rooke, έγινε πασίγνωστη από τη συνεργασία της με το punk – rock συγκρότημα των Sex Pistols.

Σε δήλωσή τους, ο σύντροφός της και η οικογένειά της έγραψαν ότι η Mooney πέθανε “ειρηνικά” στο σπίτι της στο Σίφορντ στο ανατολικό Σάσεξ το περασμένο βράδυ, με όλη την οικογένεια στο πλευρό της.

“Η Jordan (Pamela Rooke) άφησε το σημάδι της σ’ αυτόν τον πλανήτη είτε σαν “βασίλισσα της punk” είτε για τη δουλειά της με τα ζώα και τις αμέτρητες βραβευμένες γάτες. Έζησε τη ζωή της στο έπακρο και υπήρξε ειλικρινής στον εαυτό της και στους άλλους σε όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Ήταν ένας άνθρωπος έμπιστος και αξιοσέβαστος για όλους όσοι την ήξεραν. Η Jordan ήταν μια υπέροχη γυναίκα και θα μείνει στη μνήμη μας για αναρίθμητες δεκαετίες” Ακόμη, πρόσθεσαν ότι η σταρ δεν επιθυμούσε να υπάρχει οποιαδήποτε σκιά σχετικά με τον θάνατό της και πως πέθανε έπειτα από μία σύντομη περίοδο ασθενείας, αφού έπασχε από καρκίνο του χοληδόχου πόρου.

Ο πρώην κιθαρίστας των Sex Pistols, Glen Matlock, απέτισε φόρο τιμής στη σταρ στον λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας ότι θα του λείψει πολύ.

Το είδωλο της punk ήταν μοντέλο και για τη σχεδιάστρια μόδας, Vivienne Westwood, και ήταν γνωστή για τις τολμηρές ενδυματολογικές της επιλογές που διαμόρφωσαν την αισθητική της punk.

Ο Boy George σε ανάρτησή του στο twitter αποχαιρέτισε την Jordan Mooney, γράφοντας, “R.I.P Jordan ίνδαλμα της punk και εφηβική εμμονή. Πόσο θλιβερό!”

Ο Jon Savage, συγγραφέας, δημοσιογράφος μουσικής, γνωστός για την ιστορία του για τους Sex Pistols και την punk music, το England’s Dreaming, που δημοσιεύθηκε το 1991, έγραψε σε ανάρτησή του: “Λυπήθηκα τόσο που έμαθα για την Jordan. Είχα την τιμή να γράψω την εισαγωγή στο “Defying Gravity”. Ήταν θρύλος και έμπνευση, η πρώτη Sex Pistol”.

So sad to hear about Jordan. I was honoured to write the intro to Defying Gravity: she was a legend and an inspiration – the first Sex Pistol. Pics from Derek Jarman’s 1977 photobook and with Neil Tennant from the BL May 2016 pic.twitter.com/Om2Fxf1HwO

— Jon Savage (@JonSavage1966) April 4, 2022