Jerry Wexler, ο αντιρατσιστής παραγωγός που εφηύρε τον όρο “Rhythm and Blues” και που ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα

Ο Jerry Wexler ήταν ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία της μουσικής! Γεννήθηκε το 1917 και πέθανε το 2008, ξεκίνησε την καριέρα του σαν μουσικός δημοσιογράφος (συντάκτης, ρεπόρτερ και μετά αρχισυντάκτης) στο έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το 1949 έκανε μία σημαντική αλλαγή, άλλαξε τον ρατσιστικό τίτλο ενός χιτ-παρέϊντ του γνωστού περιοδικού, από “Race Records” (που αφορούσε δίσκους από καλλιτέχνες άλλων φυλών και όχι της λευκής) σε “Rhythm & Blues Records”. Γι’ αυτόν τον λόγο τον αποκαλούσαν “Ο νονός του Rhythm & Blues”.

To 1953 o Wexler συνεταιρίστηκε με τους Ahmet και Nesuhi Ertegün, που ήταν τα δύο παιδιά του τότε Τούρκου πρέσβη στην Washington D.C. και έφτιαξαν μαζί την θρυλική δισκογραφική εταιρία “Atlantic Records”.O Jerry Wexler ανακάλυψε τον Ray Charles και πολλούς άλλους καλλιτέχνες, των οποίων έκανε την παραγωγή των δίσκων τους. Ανάμεσά τους οι: Drifters, Dusty Springfield, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Bob Dylan, Dire Straits, Willie Nelson, Solomon Burke, George Michael κλπ.

Είχε γίνει διακεκριμένο μέλος του Rock And Roll Hall Of Fame.

To 1973 o Jerry Wexler ερωτεύεται μία γραμματέα μέσα στην Atlantic Records και την παντρεύεται. Το όνομά της, Renee Pappas. Ηταν ελληνικής καταγωγής. Λίγα χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και μόλις η WEA άνοιξε αυτόνομα στην Ελλάδα, η Renee τον έφερε και στην χώρα μας, όπου τον πρωτογνωρίσαμε.

Μερικά χρόνια αργότερα, είχα την χαρά να πάω στο σπίτι του Jerry και της Renee στην Park Avenue της Νέας Υόρκης, σε ένα εκπληκτικό οροφοδιαμέρισμα ακριβώς μπροστά στο Central Park.

Εκείνη την εποχή ο Jerry μόλις είχε τελειώσει την παραγωγή ενός jazz-blues μιούζικαλ, μόνο με μαύρους καλλιτέχνες, το “One Mo’ Time”, που παιζόταν στο Greenwich Village του Manhattan.