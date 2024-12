Ιταλία: Βίντεο από τη διάσωση της σπηλαιολόγου Οτάβια Πιάνα – Τρεις ημέρες προσπαθούσαν να την απεγκλωβίσουν

Χθες το βράδυ, στις 2:59 (ώρα Ιταλίας), ολοκληρώθηκε η διάσωση της σπηλαιολόγου Οτάβια Πιάνα, η οποία είχε πέσει από ύψος 6 μέτρων, ενώ βρισκόταν στο σπήλαιο Αμπίσο Μπουένο Φοντένο, κοντά στο Μπέργκαμο.

Η 32χρονη γυναίκα έχει υποστεί σειρά καταγμάτων και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διήρκεσε τρεις ημέρες, συμμετείχαν πάνω από 120 γιατροί, νοσοκόμοι, τεχνικοί και διασώστες, οι οποίοι εργάστηκαν αδιάκοπα.

Italy

Speleologist Ottavia Piana was rescued alive at 3:00 AM Italian time last night, after five days trapped following the accident

She is injured but alive and currently in the hospital

She is injured but alive and currently in the hospital

