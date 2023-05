Ιταλία: Νεκροί και αγνοούμενοι από τις φονικές καταιγίδες – Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις διασώσεις

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται στην Ιταλία, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στη βόρεια περιοχή Emilia-Romagna, ενώ αναβλήθηκε και ο αγώνας της Formula 1, στην Ίμολα.

Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς οι περιοχές τους έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και οι αρχές τις έχουν εκκενώσει. Κάποιοι ανέβηκαν στις στέγες και από εκεί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε άλλες περιοχές.

Οι αρχές λένε ότι 14 ποτάμια έχουν ξεχειλίσει, πλημμυρίζοντας 23 πόλεις. Ο δήμαρχος της Ραβέννα λέει ότι η πόλη του είναι πλέον «μη αναγνωρίσιμη». Το Grand Prix της F1 στην Emilia-Romagna που θα γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο αναβλήθηκε. Οι συζητήσεις την Τετάρτη μεταξύ των τοπικών αρχών και των διοργανωτών του αγώνα στην Imola κατέληξαν στο ότι η διοργάνωση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Εντωμεταξύ, έγινε γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω βροχές στην περιοχή. «Ήταν πιθανότατα η χειρότερη νύχτα στην ιστορία της Ρομάνια», είπε ο δήμαρχος της Ραβέννα, Μικέλε ντε Πασκάλ, στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας. «Η Ραβέννα είναι αγνώριστη για τη ζημιά που έχει υποστεί». Ο δήμαρχος του κοντινού Φόρλι, Τζιαν Λούκα Ζατίνι, είπε ότι η πόλη του είναι «γονατισμένη, συντετριμμένη και πονάει», μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Στην πόλη Τσεζένα, οι κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες και περίμεναν τη διάσωσή τους με ελικόπτερο ή βάρκα. Στο Castel Bolognese, ο δήμαρχος είπε ότι η κατάσταση ήταν «καταστροφική». Χιλιάδες άνθρωποι που ζούσαν σε μονοκατοικίες χρειάστηκε να μεταφερθούν μακριά από τα σπίτια τους, πρόσθεσε ο δήμαρχος, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα στην πόλη. Οι άνθρωποι στεγάζονται σε γυμναστήρια και σχολεία σε όλη την Emilia-Romagna.

Ο Περιφερειάρχης Στέφανο Μπονακσίνι προέτρεψε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα ποτάμια. «Όσοι ζουν σε περιοχές κοντά σε υδάτινα ρεύματα θα πρέπει να μετακινηθούν σε ψηλότερους ορόφους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook την Τετάρτη.

🇮🇹 At least 8 people killed as heavy floods hit northern Italy. pic.twitter.com/53uwr8Pbjd

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προήδρευσε σε έκτακτη συνάντηση με στελέχη της πολιτικής προστασίας.

Σε ορισμένες περιοχές δεν κατέστη δυνατό να μετρηθεί η βροχόπτωση, επειδή η ποσότητα ξεπέρασε αυτό που μπορούσαν να καταγράψουν τα όργανα. Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή της Καταιγίδας Μινέρβα, είναι μετά από εβδομάδες έντονης ξηρασίας στη βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με το BBC, η ίδια περιοχή επλήγη επίσης από καταρρακτώδεις βροχές στις αρχές του μήνα οπότε εκδηλώθηκαν και τότε πλημμύρες. Αυτό σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι γεμάτος και τα εδάφη κορεσμένα, άρα και λιγότερο ικανά να απορροφήσουν αυτόν τον τελευταίο γύρο ισχυρών βροχοπτώσεων.

JUST IN: 3 dead as heavy rains in northern Italy burst riverbanks, flood towns pic.twitter.com/UdL165TaBu

— Insider Corner (@insidercnews) May 17, 2023