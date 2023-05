Formula 1: Ματαιώθηκε λόγω κακοκαιρίας το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια

Ματαιώθηκε λόγω κακοκαιρίας το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια στη Formula 1, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή 21 Μαΐου στην πίστα της Ίμολα.

Η ιταλική κυβέρνηση και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) συμφώνησαν, μετά από έκτακτη συνάντηση, να ματαιώσουν τον αγώνα, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν μέτρα ασφαλείας ή να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που έχουν ήδη κορεσθεί από το πέρασμα του κυκλώνα «Μινέρβα».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, αρκετοί υπουργοί της ιταλικής κυβέρνησης, ο δήμαρχος της πόλης και οι αξιωματούχοι του αγώνα.

Η Formula 1, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λέσχης Αυτοκινήτου της Ιταλίας (ACI) και αντιπρόεδρος της FIA, Άντζελο Στίκι Νταμιάνι, αποφάσισε να μη διεξαχθεί ο αγώνας, προκειμένου να μην ασκηθεί επιπλέον πίεση στην περιοχή που πλήττεται από τις καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες έχουν προκαλέσει θύματα και ζημιές.

Το κύμα κακοκαιρίας που μαίνεται στην Εμίλια-Ρομάνια πλήττει και την Ίμολα. Η πλημμύρα του ποταμού Σαντέρνο, ο οποίος ρέει κοντά στην πίστα, κρίθηκε ότι θέτει σε κίνδυνο το Grand Prixκαι έτσι αποφασίστηκε η ματαίωσή του.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023