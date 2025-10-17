Ιταλία: Δύο εκρήξεις κατέστρεψαν τα αυτοκίνητα δημοσιογράφου της Rai

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία αστυνομία
Πηγή: ΕΡΑ

Δυο εκρήξεις κατέστρεψαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ τα ΙΧ αυτοκίνητα του δημοσιογράφου της δημόσιας τηλεόρασης της Ιταλίας, Rai Σιγκφρίντο Ρανούτσι και της κόρης του.

Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη.

«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του. Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακό εργαλείο μπορεί να προβλέψει κίρρωση και καρκίνο του ήπατος έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Σχεδόν στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά

Η ακτινογραφία για τα Airbnb- Τι ζητούν όσοι διαθέτουν τα σπίτια τους για βραχυχρόνια μίσθωση

Τι σημαίνει η φράση «η έξωθεν καλή μαρτυρία» και από πού προέρχεται

Αυστηρή προσέγγιση ποσοτικοποιεί και επαληθεύει σχεδόν όλες τις κβαντικές καταστάσεις
περισσότερα
12:06 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στην Κύπρο: Έξω από το σπίτι του εκτέλεσαν τον πρόεδρο ομάδας – Τι συνέβη στον δρόμο προς το νοσοκομείο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λεμεσό, στην Κύπρο η δολοφονία του επιχειρηματία και προέδρου της Καρμ...
11:50 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αλ Πατσίνο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του στην Νταϊάν Κίτον – «Μπορούσε να πετάξει και στην καρδιά μου θα πετά πάντα»

Ο Αλ Πατσίνο ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Νταϊάν Κίτον στη θρ...
11:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ρουμανία: 3 νεκροί και 17 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στη...
11:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Άγρια δολοφονία στην Κύπρο: Εκτέλεσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Άγρια δολοφονία με θύμα πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στην Λεμεσό, στην Κύπρο συνέβη το πρωί τη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης