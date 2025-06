Ισραήλ: Το Πολεμικό Ναυτικό κάλεσε το πλοίο του «Στόλου της Ελευθερίας» να αλλάξει πορεία – Το χαρακτηρίζει «selfie yacht»

Το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε επικοινωνία με το πλοίο «Madleen» της Freedom Flotilla Coalition, ζητώντας του να αλλάξει πορεία καθώς πλησιάζει σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X , το υπουργείο αναφέρθηκε ειρωνικά στο πλοίο, αποκαλώντας το «selfie yacht», υποβαθμίζοντας εμμέσως τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της αποστολής.

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2

