Ισραήλ: Τι σηματοδοτεί η πρόταση Νετανιάχου να αλλάξει το όνομα των επιχειρήσεων των IDF – Ο «Πόλεμος της Αναγέννησης» και οι αστοχίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου πρότεινε τη μετονομασία της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς από «Σιδερένια Σπαθιά» σε «Πόλεμο της Αναγέννησης», κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ακριβώς στην επέτειο του ενός χρόνου, από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Του Θοδωρή Γ. Κανέλλου

Η προτεινόμενη από τον Νετανιάχου αλλαγή του ονόματος σηματοδοτεί μια στροφή στην πλαισίωση της σύγκρουσης ως εθνικού αγώνα για επιβίωση και αναζωογόνηση. Ο πόλεμος ξεκίνησε ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Σήμερα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής του Ισραήλ, καθώς συνεχίζεται αφού η Χαμάς δεν έχει στην πραγματικότητα ηττηθεί, ενώ η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω του πολέμου. Ο πόλεμος έχει επεκταθεί προς την Χεζμπολάχ και ο βασικός υπεσχημένος στόχος που είναι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά ακόμα η Χαμάς δεν έχει επιτευχθεί.

