Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν εγκαταστάσεις πυραύλων στο δυτικό Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν πως έπληξαν εγκαταστάσεις πυραύλων και άλλες στρατιωτικές υποδομές στο δυτικό Ιράν την Κυριακή (22/6), δέκατη ημέρα της σύγκρουσης μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

IDF Spokesperson:

Israeli Air Force jets struck deep inside Iran—destroying ‘Khorramshahr’ ballistic missiles before launch, at a range of 2,200 km. Real-time command. We hit Imam Hussein HQ in broad daylight. Relentless. Relentless. Unstoppable. pic.twitter.com/kUblyiQhWn

— daniel 📟✌️ (@LionsOfZion_ORG) June 22, 2025