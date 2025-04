Ισραήλ: Ο στρατός παραδέχεται το «λάθος» του για τον θάνατο 15 διασωστών στη Γάζα – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι οι στρατιώτες του έκαναν λάθος όσον αφορά στον θάνατο 15 εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νότιο τμήμα της Γάζας στις 23 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως η πομπή ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Κοινωνίας Ερυθρού Σταυρού (PRCS), ένα όχημα του ΟΗΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δέχθηκαν πυρά κοντά στη Ράφα.

Αρχικά, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ διότι η πομπή πλησίασε “ύποπτα” στο σκοτάδι, χωρίς φώτα πορείας ή αναβοσβήνοντα φώτα. Υποστήριξαν ότι η κίνηση των οχημάτων δεν είχε συμφωνηθεί ή συντονιστεί με τον στρατό. Όμως, πλάνα από κινητό τηλέφωνο, που τραβήχτηκαν από έναν από τους διασώστες που σκοτώθηκαν, έδειξαν ότι τα οχήματα είχαν φώτα, καθώς έσπευδαν να βοηθήσουν τραυματίες.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον έξι από τους διασώστες συνδέονταν με τη Χαμάς, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν παραθέσει στοιχεία. Παραδέχονται ότι οι διασώστες ήταν άοπλοι όταν άνοιξαν πυρ.

Το βίντεο δείχνει τα οχήματα να σταματούν στο δρόμο και, χωρίς προειδοποίηση, να αρχίζουν τα πυρά λίγο πριν την αυγή, ενώ συνεχίζεται για πάνω από πέντε λεπτά, με τον διασώστη Ρεφάτ Ραντβάν να ακούγεται να λέει τις τελευταίες του προσευχές πριν ακουστούν οι φωνές των Ισραηλινών στρατιωτών που πλησιάζουν.

Ισραηλινός αξιωματούχος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους το Σάββατο το βράδυ, λέγοντας ότι οι στρατιώτες είχαν πυροβολήσει νωρίτερα σε αυτοκίνητο που περιείχε τρία μέλη της Χαμάς. Όταν τα ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν και πλησίασαν την περιοχή, οι αεροπορικοί παρατηρητές ενημέρωσαν τους στρατιώτες ότι η πομπή “πλησίαζε ύποπτα”.

Όταν τα ασθενοφόρα σταμάτησαν κοντά στο αυτοκίνητο της Χαμάς, οι στρατιώτες πίστεψαν ότι ήταν υπό απειλή και άνοιξαν πυρ, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι οι διασώστες ήταν ένοπλοι.

Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι η αρχική του εκδοχή για τα οχήματα που πλησίαζαν χωρίς φώτα ήταν ανακριβής, αποδίδοντας την αναφορά στους στρατιώτες που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Το βίντεο δείχνει ότι τα οχήματα ήταν σαφώς σηματοδοτημένα και οι διασώστες φορούσαν ανακλαστικά ρούχα.

Οι στρατιώτες έθαψαν τα σώματα των 15 νεκρών διασωστών στην άμμο για να τα προστατέψουν από τα άγρια ζώα. Η επίσημη δήλωση ανέφερε ότι τα οχήματα μετακινήθηκαν και θάφτηκαν την επόμενη μέρα για να καθαρίσουν το δρόμο.

Τα σώματα δεν ανακαλύφθηκαν παρά μια εβδομάδα μετά το περιστατικό, επειδή οι διεθνείς οργανισμοί, περιλαμβανομένου του ΟΗΕ, δεν μπορούσαν να οργανώσουν ασφαλή διέλευση στην περιοχή ή να εντοπίσουν το σημείο.

Όταν μια ομάδα διάσωσης βρήκε τα σώματα, ανακάλυψε και το κινητό τηλέφωνο του Ρεφάτ Ραντβάν, το οποίο περιείχε πλάνα του περιστατικού.

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι διασώστες είχαν χειροπέδες πριν από τον θάνατό τους και δήλωσε ότι δεν εκτελέστηκαν εξ επαφής, όπως είχε αναφερθεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας επιζών διασώστης δήλωσε στη BBC ότι τα ασθενοφόρα είχαν τα φώτα τους αναμμένα και αρνήθηκε ότι οι συνάδελφοί του συνδέονταν με κάποια εξτρεμιστική ομάδα.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας υποσχέθηκαν “ενδελεχή εξέταση” του περιστατικού, λέγοντας ότι θα “κατανοήσουν τη σειρά των γεγονότων και τη διαχείριση της κατάστασης”.

Η Ερυθρά Ημισέληνος και πολλές άλλες διεθνείς οργανώσεις ζητούν ανεξάρτητη έρευνα.

Το Ισραήλ ανανέωσε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την επίθεση εδάφους στη Γάζα στις 18 Μαρτίου, αφού η πρώτη φάση μιας συμφωνίας εκεχειρίας έληξε και οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση απέτυχαν.

Περισσότερα από 1.200 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε επιχείρηση για την καταστροφή της Χαμάς ως αντίποινα για την ανεπανάληπτη διασυνοριακή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άτομα σκοτώθηκαν και 251 απήχθηκαν.

Περισσότεροι από 50.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

🚨 Video That Exposes the Israeli Occupation’s Lies

The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC

— PRCS (@PalestineRCS) April 5, 2025