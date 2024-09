Ισραήλ: «Κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος» λέει ο υπουργός Άμυνας μετά τα πλήγματα στην Υεμένη

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε απόψε ότι «κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος» για το Ισραήλ, μετά τα πλήγματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην Υεμένη, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο ισραηλινό έδαφος.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: για εμάς, κανένα μέρος δεν είναι πολύ απομακρυσμένο» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Γκάλαντ παρακολούθησε την εξέλιξη της επιχείρησης στην Υεμένη από την αίθουσα διοίκησης και ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας.

I visited the IAF command and control center, where I followed the strike conducted today against the Houthi terrorist organization.

Our message is clear – for us, no place is too far. pic.twitter.com/VEaG9kbcH9

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 29, 2024